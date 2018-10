Alla Piana Gherardo, la Fim Cisl primo sindacato con due delegati su tre

UMBERTIDE – Alla Piana Gherardo, Gruppo Metalmeccanica Tiberina di Umbertide, la Fim Cisl diventa il primo sindacato conquistando due delegati su tre. In precedenza il sindacato della Cisl non era presente. “Il lavoro che stiamo portando avanti come organizzazione ci sta premiando in tutta la Regione –afferma Adolfo Pierotti Segretario Generale della Fim Cisl Umbria- […]