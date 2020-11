Alla mezzanotte scatta il nuovo Dpcm, l’Umbria è zona gialla

Alla mezzanotte di oggi entrerà in vigore il nuovo Dpcm che contrastare la diffusione del Covid in Italia. L’Umbria rientra nelle cosiddette zone gialle, quelle cioè a moderato rischio.

In queste vigono le misure restrittive più “morbide” previste dal Dpcm. I ristoranti e i bar sono aperti fino alle 18, i negozi fino a orario di chiusura. I centri commerciali sono chiusi nei weekend. E’ possibile spostarsi all’interno della Regione e da una Regione gialla all’altra.



Varranno comunque le misure nazionali, dal coprifuoco alle 22 alla chiusura dei centri commerciali nei fine settimana, dallo stop a mostre e musei alla chiusura dei corner di giochi e scommesse, dalla riduzione della capienza nel traporto pubblico locale.

Le regioni gialle, oltre all’Umbria, sono Veneto e Trentino Alto-Adige, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Toscana, Emilia-Romagna, Sardegna, Marche, Molise, Abruzzo, Lazio, Campania e Basilicata.

In Umbria resta comunque in vigore, come ha precisato ieri sera la Regione, l’ordinanza firmata nei giorni scorsi dalla presidente Tesei, più restrittiva rispetto al nuovo Dpcm, nella parte in cui prevede la didattica a distanza oltre che per le superiori anche per le scuole medie.