Alla Festa della Cipolla con un coltello a serramanico: denunciati in due

TERNI – Justine Mattera, showgirl, attrice e conduttrice newyorkese, classe 1971, madrina della Maratona di San Valentino 2020 targata, come da tradizione, Amatori Podistica Terni (APT); come testimonial Justine correrà il percorso della mezza, 21k nella splendida cornice della Valnerina. Laurea in letteratura italiana e inglese conseguita alla Stanford University, si stabilisce a Firenze nel […]