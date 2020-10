Alessandrini (Lega): “Metadone dato sono in strutture autorizzate”

“Nei casi di prescrizione di medicinali per il trattamento degli stati di tossicodipendenza da oppiacei, la somministrazione dovrà avvenire da parte del servizio di cura esclusivamente presso le strutture pubbliche o private autorizzate al trattamento dei pazienti e non sia in alcun modo consentita la consegna dei medicinali direttamente al paziente”.

Lo prevede un disegno di legge depositato dal senatore umbro della Lega, Valeria Alessandrini. Composto da un solo articolo, è stato sottoscritto dai senatori del partito.



“Il fenomeno delle tossicodipendenze – spiega il senatrice Alessandrini – rappresenta una piaga per la società contemporanea. Per combatterlo, il Sistema sanitario nazionale ha predisposto dei servizi atti alla cura delle tossicodipendenze, denominati Servizi per le tossicodipendenze (Sert), impegnati prevalentemente nella cura dei pazienti tossicodipendenti, ai quali vengono somministrate varie terapie psichiatriche, psicologiche e farmacologiche. Una delle terapie adottate per i pazienti colpiti da dipendenza da sostanze oppiacee è la somministrazione di metadone”.

Per l’esponente della Lega, il farmaco “può essere somministrato esclusivamente in casi particolari, previa prescrizione medica, e solo sotto attenta supervisione da parte del personale sanitario”.

“È preoccupante – aggiunge – che vi siano diversi casi di diffusione di metadone al di fuori dei centri medici”.