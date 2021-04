Al via il congresso del Pd in Umbria, a Terni si inizia domani. Partito unitario su Bellini e Spinelli

Da domani, venerdì 23 aprile 2021, iniziano le votazioni per il rinnovo degli organismi di tutti i livelli rappresentativi del Partito Democratico, regionale, provinciale, alcune importanti unioni comunali, tra cui Terni, Amelia, Orvieto ed altri circoli territoriali presenti in tutti i comuni della provincia. La platea degli aventi diritto al voto è composta dai tesserati al Partito Democratico del 2019 che hanno sottoscritto la tessera nel 2020, tesseramento rinnovabile anche al momento del voto. I circoli rimarranno aperti diverse ore per permettere un’ampia partecipazione in totale sicurezza, nel rispetto delle normative anti covid. Si sottolinea il dato politico importante nella provincia di Terni, dove nei mesi scorsi, in seguito ad un dibattito acceso e partecipato si è giunti alla candidatura unitaria per il Segretario della federazione provinciale di Terni sul nome di Fabrizio Bellini, mentre l’unitarietà della candidatura per l’Unione Comunale di Terni ha avuto una convergenza sul nome di Pierluigi Spinelli. Ricordiamo anche la candidatura di Tommaso Bori al regionale.

Di seguito, il calendario dei circoli Terni Città – Unione Comunale

VENERDÍ 23

Borgobovio-Valserra: dalle 15 alle 20,30, sede PD Via Tre Venezie;

Marmore-Papigno: dalle 16 alle 19, sede PD Marmore;

Terni Centro: dalle 16 alle 19, sede Federazione PD in Via Mazzini.

SABATO 24

Ferriera: dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17, sede PD Via Milazzo;

Cervino: dalle 16 alle 19, sede PD Via dei Tulipani;

Borgorivo-Campitello: dalle 16,30 alle 18,30, sede Federazione PD in Via Mazzini;

Polymer-Collescipoli: dalle 16,30 alle 18,00, sede PD Ferriera Via Milazzo;

Collestatte-Torreorsina: dalle 17 alle 19, sede PD Collestatte Piano.

DOMENICA 25

Sanità: dalle 10,30 alle 13, sede Federazione PD in Via Mazzini;

Piediluco: dalle 11 alle 13, sede PD Piediluco.

MERCOLEDÍ 28

Gabelletta-Cesi: dalle 18 alle 20, centro sociale Gabelletta.

Per quanto riguarda i circoli della provincia di Terni, di seguito tutti gli appuntamenti