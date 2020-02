Al via ad Amelia il laboratorio teatrale di Maria Chiara Tofone

“Da me a te: andata e ritorno”, è un laboratorio di teatro organizzato dall’ ‘Associazione Ameria Umbria – Scuola di musica Wijnand van de Pol’ e ideato e condotto ad Amelia presso la scuola del complesso di Sant’Angelo, dalla giovane attrice amerina Maria Chiara Tofone da giovedì 6 febbraio (19.30-21.30) Il laboratorio teatrale, patrocinato dal comune di Amelia e aperto a ragazzi/e dai 16 anni in su senza limiti di età, si propone come uno strumento di conoscenza di sé, di relazione fra persone e di lettura delle dinamiche umane.

Attraverso esercizi basilari si avrà la possibilità di focalizzarsi sulla consapevolezza fisica ed emotiva, l’ascolto, la concentrazione, la fiducia e l’immaginazione. Si ricorrerà a differenti tecniche di training attoriale, giochi teatrali, improvvisazioni, elementi basilari di biomeccanica teatrale, dizione, lettura interpretativa e all’impronta, scrittura creativa e analisi del testo. «Proveremo a giocare a fare gruppo, a essere in ascolto di ciò che ci accade dentro – afferma la Tofone – e ciò che accade fuori per relazionarci con chi abbiamo davanti, proveremo a reagire e non ad agire, a capire la differenza tra ‘convincente’ e ‘artificioso’, a migliorare la qualità della nostra presenza scenica, a volte scriveremo, guarderemo gli altri e impareremo da loro. Avremo anche paura, ci vergogneremo e non avremo voglia. E capiremo che è giusto che sia così e che questo è il luogo protetto in cui dimostrarlo. Sono benvenuti sia i principianti sia coloro che hanno già intrapreso un percorso simile». Per l’iscrizione e ulteriori informazioni è possibile contattare il 327 6374512.