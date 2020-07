Al meeting di Rieti nuovo personale sugli 800 metri per Nicolò Mariani dell’#iloverun Athletic Terni

Less than a minute

TERNI – I giovani dell’#iloverun Athletic Terni protagonisti al Trofeo Città di Rieti organizzato dalla Fidal Lazio per festeggiare i 60 anni dello Stadio Comunale Raul Guidobaldi.

Tanti gli atleti di punta della nazionale italiana presenti al meeting e ottima prova di Nicolò Mariani che segna il suo nuovo primato personale negli 800 metri categoria Allievi con il tempo di 2’03″69.

Mariani che era reduce dal 53″60 nei 400 metri ad Orvieto è ora vicinissimo al tempo minimo di qualificazione per i campionati italiani. Bene anche Sara Diomedi nella categoria Cadette, quarta classificata nei 1000 metri con il tempo di 3’15″41.



Sempre negli Allievi buon esordio per Silvia Seccaroni che correi i 200

metri in 30″14. Grace Poggiani ha chiuso gli 800 metri in 2’14″22, Francesco Becherini ha completato i 3000 metri in 10’28, Fabio Sugoni ha chiuso i 200 metri in 26″17 mentre Angel Poggiani ha coperto la stessa distanza in 23″91.

“Una bella esperienza aver partecipato a questo meeting in mezzo a tanti campioni e una soddisfazione averlo fatto centrando buoni risultati” ha detto l’allenatore Luca Barbarese.

Per Marcello Capotosti ci sono ancora margini di miglioramento: “Mi auguro che Nicolò Mariani e Sara Diomedi possano ottenere un tempo ancora migliore in una gara tirata un tempo ancora migliore”.

Prossimo appuntamento la seconda gara in notturna ad Orvieto venerdì prossimo. Poi la preparazione degli atleti dell’#iloverun Athletic Terni

proseguirà per tutta l’estate. A fine agosto è previsto un raduno a Terminillo in vista della ripresa delle gare a settembre.