Al Giro d’Italia premiati gli agenti eroi della polizia stradale di Orvieto

ORVIETO- In occasione del Giro d’Italia 2019, giunto alla sua 102° edizione, Autostrade per l’Italia promuove l’8° edizione del Premio “Eroi della Sicurezza”, una forma di riconoscimento alle donne ed agli uomini della Polizia Stradale, che durante l’anno si sono distinti per professionalità e abnegazione in particolari attività di soccorso o che hanno effettuato un intervento particolarmente significativo durante il loro servizio d’istituto.

Il premio, nato proprio per valorizzare il lavoro degli operatori della Specialità distintisi nel campo della sicurezza stradale, è stato consegnato in occasione delle tappe di partenza di Frascati e Cassino, rispettivamente nei giorni 15 e 16 maggio.

Il giorno 15 maggio, alla partenza della tappa da Frascati, ha ricevuto il premio l’Agente Scelto Spezzano Giuseppe, all’epoca dei fatti in servizio presso la Sottosezione Polizia Stradale di Roma Nord, che lo scorso 24 agosto sull’Autostrada A/1, durante i rilievi di un incidente stradale, non curante del pericolo e mettendo a repentaglio la propria vita, accortosi che dal veicolo incidentato e già caricato sul carro soccorso divampavano delle fiamme, ha scaricato lo stesso ed è riuscito a domare l’incendio mettendo in sicurezza il conducente del carro ed i passeggeri. Un atto di coraggio ed una dimostrazione di professionalità e capacità operative.

Il 16 maggio, alla partenza della tappa da Cassino, hanno ricevuto il premio gli assistenti capo coordinatori Bomarsi Guido e Binnella Fabrizio in servizio presso la Sottosezione Polizia Stradale di Orvieto.

I due poliziotti lo scorso 29 agosto sull’Autostrada A/1 durante un gravissimo incidente stradale, nel quale erano rimasti coinvolti un autoarticolato ed un autoveicolo, sprezzanti del pericolo al divampare di un incendio della cabina del mezzo pesante che a breve avrebbe avvolto anche l’auto, e incuranti del rischio cui si stavano esponendo, hanno tempestivamente tentato di domare le fiamme estraendo la signora dalle lamiere e mettendola in salvo. Tornati in prossimità dell’autovettura nell’intento di estrarre anche l’uomo e suo figlio di 10 anni, le fiamme hanno avvolto completamente l’auto ustionando anche i due poliziotti che si sono visti costretti ad arretrare e abbandonare l’impresa senza nulla poter più fare per il conducente e il piccolo passeggero.

I due operatori, nella circostanza, hanno dimostrato coraggio, elevate qualità professionali ed uno spiccato senso del dovere, mettendo in essere una serie di comportamenti che vanno ben oltre gli obblighi istituzionali e che ha permesso loro di salvare la vita ad una donna, tra l’altro madre di altri due bimbi di otto e quattro anni.

A condividere con il proprio personale il prestigioso premio erano presenti il dirigente del Compartimento polizia stradale per il Lazio e l’Umbria Mario Nigro, il dirigente della sezione di Terni Dott.ssa Katia Grenga e il comandante della Sottosezione di Orvieto Stefano Spagnoli.