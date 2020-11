NARNI – I carabinieri della stazione di Narni hanno denunciato un 38enne originario della provincia di Bari ed attualmente sottoposto alla misura degli arresti domiciliari proprio a Narni, che violando le prescrizioni impostegli, si era allontanato domicilio ed aveva posto in essere in più occasioni condotte persecutorie e minacciose nei confronti del proprietario della sua abitazione. L’uomo è stato denunciato per evasione ed atti persecutori.