Adolescenti morti, oggi le autopsie. Lunedì funerali in Duomo e lutto cittadino

TERNI – L’autopsia su Flavio Presuttari, 16 anni, e Gianluca Alonzi, 15, non chiarisce per ora se il decesso dei due adolescenti morti nel sonno sia legato all’assunzione di metadone o codeina. A sciogliere il nodo saranno gli esami tossicologici i cui risultati arriveranno entro una settimana. L’esame autoptico eseguito oggi all’istituto di medicina legale di Perugia conferma comunque l’ipotesi di un decesso legato all’uso di una sostanza tossica che ha provocato in entrambi i ragazzi una insufficienza cardiaca.

Intanto lunedì alle 15.30 nel duomo di Terni saranno celebrati i funerali dei due ragazzi. Per il giorno delle esequie il sindaco di Terni Leonardo Latini ha proclamato il lutto cittadino.

A celebrare la liturgia funebre saranno don Alessandro Rossini, parroco della Cattedrale e già parroco di Santa Maria del Carmelo, e don Luca Andreani parroco di Santa Maria del Rivo. Insieme a loro concelebreranno i sacerdoti della parrocchia di Santa Maria del Carmelo che in questi ultimi anni hanno prestato il loro ministero dove frequentava la chiesa Gianluca.

In base alle disposizioni per le celebrazioni nell’emergenza Covid 19, nella cattedrale di Terni potranno entrare 200 persone e sedersi solo nei posti indicati in verde, indossando la mascherina di protezione individuale e rispettando il distanziamento di almeno un metro. La celebrazione sarà diffusa in audio all’esterno della chiesa, dove si potrà partecipare sempre nel rispetto delle disposizioni sul distanziamento.

Per espresso desiderio e richiesta dei familiari dei due ragazzi, non sarà consentita la presenza degli organi d’informazione all’interno della cattedrale.