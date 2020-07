Adolescenti morti, metadone letale. Le vittime pensavano di aver assunto codeina

TERNI – Saranno le autopsie che saranno eseguite domani a chiarire se Flavio e Gianluca, i due adolescenti di 15 e 16 anni, oltre al metadone diluito in acqua abbiano assunto anche altre droghe prima di accusare il malore letale.

Il gip Barbara Di Giovannantonio che ha confermato il carcere per Aldo Maria Romboli, accusato di aver procurato la morte dei due minorenni come conseguenza di altro reato, sostiene che “l’effetto letale del metadone su Flavio e Gianluca è conseguenza dell’alta concentrazione della sostanza. Il metadone che spesso viene utilizzato dai tossicodipendenti, può infatti avere una potenzialità letale se assunto da soggetti privi di tolleranza agli oppioidi. Quindi in soggetti non tossicodipendenti, l’efficacia della sostanza è tale che anche una minima quantità può determinare il decesso. Flavio e Gianluca erano ragazzi di appena 16 e 15 anni e non tossicodipendenti, per cui anche l’assunzione di una bassa concentrazione di metadone diventava per loro potenzialmente letale”.

I due adolescenti, con tutta probabilità, erano convinti di aver acquistato da Romboli, che ha sempre sostenuto di aver ceduto solo metadone, della codeina.

Un particolare che emerge dalle dichiarazioni dagli amici di Flavio e Gianluca agli inquirenti. Secondo i testimoni infatti quando i due ragazzi si erano sentiti male avevano detto che “era colpa della codeina comprata da Aldo”.

Il gip, così come aveva già fatto il procuratore capo Liguori, sottolinea “l’allarmante consuetudine tra i ragazzi, soprattutto adolescenti, di assumere metadone diluito o codeina diluita con acqua o con altre bevande, al fine di ottenere un effetto rilassante. Secondo quanto riferito, le modalità di miscelare le sostanze vengono apprese da alcuni video che circolano su internet e da alcune canzoni di cantanti ‘trap”.