Ad Amelia nasce il gruppo Aido comunale ”Gianni Gonella”

AMELIA – Battesimo per il gruppo Aido comunale “Gianni Gonella” di Amelia, in campo per promuovere sul territorio la donazione di organi, tessuti e cellule.

La nascita della sezione territoriale è stata sancita ieri nella sede dell’Avis comunale di Amelia, in via Cavour 101.

Presidente è stata eletta Manola Quadraccia, vice presidenti Stefano Sabatini e Paolo Sciloffi, amministratrice Renata Di Domenico e segretaria Francesca Magi.

“Nel territorio amerino ci sono già un centinaio di iscritti all’Aido – dice il presidente provinciale, Angelo Facchin – e con la nascita del gruppo comunale di Amelia puntiamo ad allargare la partecipazione, a dare più risalto alle attività e a mantenere una sensibilità sociale adeguata sul tema della donazione e del trapianto di organi”.