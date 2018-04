Acquasparta, piscina e Palazzo Cesi: ecco gli interventi

ACQUASPARTA – Piscina comunale e Palazzo Cesi saranno interessati da alcuni provvedimenti del Comune resi noti dall’ente e riguardanti la gestione privata dell’impianto natatorio e il completamento del restauro e della rifunzionalizzazione dello storico edificio.

Palazzo Cesi – Il palazzo sarà interessato da lavori di completamento delle opere di restauro, riuso e valorizzazione. L’amministrazione comunale ricorda come il progetto preveda anche la realizzazione del nuovo centro esperienziale sull’Accademia dei Lincei e il recupero degli spazi esterni del palazzo. Per i lavori, fa sapere il Comune, verrà pubblicato un bando al quale potranno partecipare 20 ditte sorteggiate fra tutte quelle che avevano precedentemente risposto all’avviso dell’ente per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata.

Piscina comunale – Il Comune di Acquasparta, tramite la centrale unica di committenza della Provincia di Terni, ha pubblicato il bando per la concessione della gestione della piscina comunale ai privati. Nel bando si prevede anche la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori di adeguamento e messa a norma dell’impianto per un importo stimato complessivo di circa 1 milione e 980mila euro per 15 anni. Il criterio adottato, riferisce il Comune, è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ed il termine per la ricezione delle proposte formali è fissato al 7 maggio alle 13. L’apertura delle buste verrà eseguita lo stesso giorno alle 15.