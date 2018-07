Acquasparta: 17enne muore travolto dallo scooter dell’amico che stava filmando

ACQUASPARTA – Una serata tra amici finisce in tragedia a causa di un video. La comunità di Acquasparta è sotto choc per l’incidente in cui la notte scorsa ha perso la vita Roberto Albanucci, 17 anni del posto.

Il giovane studente è stato investito dall’amico a bordo di una scooter che la vittima, pare, stesse filmando con il telefonino, La tragedia si è consumata in un rettilineo lungo la a variante nuova che collega il centro abitato con la statale Tiberina.

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri il ragazzo si sarebbe sdraiato sulla carreggiata per filmare con il cellulare il passaggio del coetaneo che l’avrebbe però accidentalmente travolto.

Roberto Albanucci ha riportato ferite gravissime. Vani i tentativi di soccorso da parte del 118. L’amico sotto choc ha riportato ferite più lievi ed è stato trasportato dal 118 al Pronto Soccorso dell’ospedale di Terni con alcune escoriazioni e soprattutto in uno stato di forte shock emotivo. Prima della dimissione, avvenuta oggi pomeriggio, dall’Obi dove ha trascorso la notte in compagnia della madre, sia il giovane sia i familiari hanno ricevuto assistenza psicologica dal Servizio di psicologia aziendale, che si è messo a disposizione nella fase del post ricovero per interventi successivi di supporto psicologico anche in collaborazione con i servizi territoriali.

Intanto i carabinieri che indagano sulla dinamica hanno sentito gli amici dei due ragazzi e hanno sequestrato anche il cellulare della vittima.

Roberto Albanucci, descritto come da tutti un bravo ragazzo, era molto conosciuto. La sua famiglia gestisce infatti il bar “Il Corso”.