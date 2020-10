Accesso ztl a Terni: via libera a veicoli per consegne a domicilio

TERNI – L’accesso alla ZTL viene da oggi consentito, per le consegne a domicilio dei propri prodotti, ai veicoli degli operatori del settore della ristorazione, fra i quali ristoranti, bar, pub, gelaterie. Lo ha disposto da stamattina l’assessorato alla mobilità del Comune di Terni, in accordo con l’assessorato al commercio e con la direzione della Polizia Locale.



“Si tratta – dicono gli assessori Leonardo Bordoni e Stefano Fatale – di un provvedimento che accoglie le richieste del settore e che, stante l’emergenza per il contenimento della pandemia e le misure di limitazione degli orari alle quali sono soggetti gli esercizi commerciali interessati, ha l’obiettivo di agevolare le attività di consegna a domicilio e di dare così un supporto ad un settore molto colpito dalle conseguenze economiche dell’emergenza”.

Gli operatori potranno richiedere un permesso temporaneo di accesso per un solo veicolo per ogni attività economica. Il permesso avrà validità fino al 24 novembre e potrà essere rinnovato nel caso in cui le disposizioni sull’emergenza Covid venissero prolungate.



La procedura per l’ottenimento del permesso, del tutto gratuita, dovrà essere effettuata senza recarsi negli uffici di TerniReti, inviando la domanda per mail all’indirizzo ztl@ternireti.it per fax allo 0744 479736

La domanda potrà essere redatta in carta semplice, allegando:

copia del libretto di circolazione del veicolo da autorizzare con la relativa targa, copia della visura camerale con sede legale e codice ATECO di pertinenza.

L’autorizzazione sarà spedita all’indirizzo del mittente che potrà così stamparlo e tenerlo all’interno del veicolo per eventuali verifiche.

Per informazioni si può contattare il call center di TerniReti al numero verde 800144605 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17