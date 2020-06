Less than a minute

Aborto farmacologico, manifestazione in piazza a Perugia contro la delibera della Regione

PERUGIA – Manifestazione oggi pomeriggio in centro a Perugia contro la delibera della giunta regionale sull’aborto farmacologico che prevede tre giorni in ospedale e non più solo un day hospital.

Promossa dalla Rete umbra per l’autodeterminazione e da numerose realtà associative femministe, la manifestazione ha avuto il suo clou in piazza IV Novembre registrando un’ampia partecipazione di donne.

“Libere di scegliere, questa è la mia vita, la RU la voglio garantita”: lo slogan dell’iniziativa. Dalla piazza si è levata la richiesta dalla presidente della Regione di ritirare la delibera.