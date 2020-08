Aborto farmacologico, il ministero aggiorna le linee guida: cancellato l’obbligo del ricovero

Less than a minute

Pubblicate le nuove linee guida sull’aborto farmacologico. Accogliendo il parere del Consiglio superiore di Sanità, il ministero della Salute ha annullato l’obbligo di ricovero dall’assunzione della pillola Ru486 fino alla fine del percorso assistenziale e ha allungato il periodo in cui si può ricorrere al farmaco fino alla nona settimana di gravidanza.

Le nuove linee guida raccomandano anche “di effettuare il monitoraggio continuo ed approfondito delle procedure di interruzione volontaria di gravidanza con l’utilizzo di farmaci, avendo riguardo, in particolare, agli effetti collaterali conseguenti all’estensione del periodo in cui è consentito il trattamento in questione”.

Era stato il ministro della Salute, Roberto Speranza a chiedere un parere al Consiglio superiore di Sanità, dopo che la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei aveva firmato una delibera con cui era stata indicata la necessità del “regime di ricovero ordinario” per le donne che intendessero ricorrere alla Ru486, annullando la delibera della precedente amministrazione che aveva introdotto nel 2018 la procedura in day hospital o in ambulatorio.

In seguito al parere del Css la stessa Tesei si era detta “pronta ad adeguarsi a una chiara e univoca linea del ministero”.