A Umbertide c’è Rockin’ Umbria: serata digital live dedicata alle etichette indipendenti

UMBERTIDE – Dopo il grande successo dell’Italian Party, venerdì 26 luglio, al Cinema Metropolis e al Parco Ranieri, appuntamento con la seconda data umbertidese di “Nel segno di Rockin’ Umbria”. Per l’occasione ritorna lo storico format di Rockin’ Umbria “Umbria Calling”, da sempre dedicato alla musica indipendente umbra nelle sue manifestazioni più interessanti. Per l’edizione 2019 il format è stato rinnovato, trasformandosi in “Digital Calling”, serata digital live dedicata alle etichette indipendenti umbre con i produttori aderenti al progetto ispirato appunto alla storica sezione Umbria Calling.

Alle ore 18 presso il Cinema Metropolis si svolgerà una conferenza introdotta da Vincenzo Cerquiglini dell’associazione St.Art che vedrà il contributo di Dj Ralf (Laterra), Mauro Ragnini (Audioglobe), Luca Benni (To Lose La Track), Ricc Frost, Ricky Luchini, Riccardo Cavalletti (3menda Dischi), Benny Blanco (Valkea Music), Feel Fly (Internasjonal, New Interplanetary Melodies), Valerio Cardone (Ozono). Al termine dell’incontro sarà proiettato il film Italo House Story.

La sera, a partire dalle 21, all’anfiteatro del Parco Ranieri si esibiranno dal vivo Benny Blanco (Valkea Music), Marco Cucchia (Deep Throat), Mattia Barcellona (Ozono), Moko (Ozono), David Leoni (Underground), Andrea Maffei (Beat Bullets), Luca Padula (Baz Line), Viceversa (Nova Grooves).

La manifestazione è patrocinata e supportata dal Comune di Umbertide, in collaborazione con l’associazione culturale St.Art, l’etichetta indipendente To Lose La Track e l’associazione Effetto Cinema.