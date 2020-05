A Terni tamponi pit stop per medici e pediatri: in una giornata eseguiti 110 esami

TERNI – Sono stati eseguiti oggi a Terni 110 tamponi rinofaringei per la valutazione molecolare del SARS CoV-2 in modalità “pit stop”, ai medici che operano nel territorio del distretto di Terni. Un importante progetto che ha riguardato medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e medici della Continuità Assistenziale promosso dall’Ordine provinciale di Terni dei Medici Chirurghi e Odontoiatri in stretta collaborazione con la direzione strategica dell’Azienda Usl Umbria 2 e con il distretto di Terni.

Si è registrata un’adesione importante dei professionisti ternani che si sono recati autonomamente, su base volontaria, nel punto sanitario allestito in strada di Cardeto, una traversa di viale Bramante, nell’ampio parcheggio sopra la sede dell’Ordine provinciale, per l’esecuzione dei test in modo rapido e sicuro, senza scendere dall’auto. A seguire le operazioni di screening erano presenti, tra gli altri, il presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Terni dr. Giuseppe Donzelli, il direttore sanitario dell’Azienda Usl Umbria 2 dr. Camillo Giammartino e il direttore del distretto di Terni dr. Stefano Federici.

L’iniziativa ha visto impegnati l’Ordine dei Medici, il distretto sanitario della Usl Umbria 2 di Terni, i tre centri di salute diretti dai dottori Gianluca Rossi, Alberto Virgolino e Federico De Luca, il Comune di Terni (Polizia Municipale), la Protezione Civile. Fondamentale il supporto del Laboratorio di microbiologia dell’Azienda Ospedaliera “Santa Maria” di Terni e dell’Istituto Zooprofilattico di Perugia che avranno il compito di processare i tamponi.

“L’importante progetto di screening, prevenzione e sorveglianza sanitaria, che intendiamo replicare in tutto il territorio aziendale – ha spiegato il commissario straordinario della Usl Umbria 2 dr. Massimo De Fino – consente di monitorare lo stato di salute dei professionisti che si trovano ad operare, per il prezioso lavoro che sono chiamati a svolgere, a stretto e quotidiano contatto con i cittadini. Abbiamo adottato la modalità innovativa del ‘drive through’ che, attraverso l’ottimizzazione dei tempi, consente operazioni rapide in totale sicurezza sia per i nostri operatori sanitari che per gli stessi professionisti sottoposti a controllo”.

Intendo rivolgere un sentito ringraziamento – ha concluso il manager sanitario – al presidente dr. Giuseppe Donzelli, ai rappresentanti del Consiglio provinciale dell’Omceo, ai medici di medicina generale, del servizio di Continuità Assistenziale e ai pediatri di libera scelta che svolgono una fondamentale attività di sorveglianza della salute dei pazienti con grande senso di responsabilità, professionalità e spirito di sacrificio, agli operatori del distretto di Terni e del servizio di prevenzione e di igiene e sanità pubblica e, più in generale, ai nostri professionisti impegnati negli ospedali e nei territori per fronteggiare l’emergenza sanitaria e garantire la tutela della salute della popolazione”.

Un bilancio largamente positivo reso possibile dai professionisti sanitari dell’Azienda Usl Umbria 2 che hanno effettuato i test. Il dato definitivo della campagna di screening, alle 17 di sabato 9 maggio, attesta l’esecuzione di complessivi 110 tamponi rinofaringei