A Terni arriva Volley Academy, il Clt ospita il clinic di Manù Benelli

TERNI – Un evento imperdibile per le nuove generazioni di palleggiatori e palleggiatrici che hanno voglia di crescere e migliorarsi.

Il 1° e il 2 maggio il Circolo Lavoratori Terni ospiterà la Volley Accademy per un clinic d’eccezione, tenuto dalla grande Manù Benelli.

L’appuntamento vuole essere il primo passo verso un nuovo approccio alla formazione degli atleti e delle atlete fortemente voluto dalla Volley Academy che, con questo Setter Clinic dedicato ad alzatori e alzatrici, avvia una nuova avventura “itinerante” nel centro dell’Italia che ha trovato nel CLT – da sempre attento alle giovani generazioni di atleti – un partner ideale.

È così che Manù Benelli, una della giocatrice più titolate d’Italia, ed allenatrice, docente federale da ormai 20 anni, insieme a Luisella Milani, altra ex giocatrice di alto livello e pluri medagliata con la Foppapedretti Bergamo, sbarcano in Umbria, a Terni, con la loro scuola Volley Academy.

Società fondata nel 2014 e che per prima in Italia ha portato avanti la filosofia della specializzazione per ruolo dedicandovi una vera e propria scuola.



Il 1° e 2 maggio, nella palestra della caserma dei Vigili del fuoco, il clinic sarà dedicato ai palleggiatori (ruolo della Benelli, riconosciuta fra le migliori del Mondo) che avranno cosi modo di vivere una importante esperienza a 360° sul proprio ruolo.

Proprio questa è la filosofia della scuola: allenare le/gli atlete/i sia dal punto di vista tecnico che tattico e mentale. Potranno partecipare le/i palleggiatrici/tori nati dal 2006 a scendere (2005, 2004 ecc.)

Il clinic, infine, vuole essere un primo evento in zona, nel futuro prossimo infatti la Volley Academy organizzerà altri eventi nelle strutture di Terni, con il coinvolgimento di tutti i ruoli e anche degli atleti più piccoli.

Per info, costi e iscrizioni: 3809046621

Info@volleyacademy.it