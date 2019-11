A Stroncone “Pane e Olio” con uno sguardo all’arte di Giuseppe Rossi

“A Stroncone arrivano le opere del pittore Giuseppe Rossi”. È l’assessore comunale alla cultura, Annalisa Spezzi, ad illustrare gli eventi collaterali che riguardano l’edizione 2019 di “Pane e Olio” in programma per il 9 e 10 novembre. “Presso la Sala Consiliare del Comune di Stroncone – prosegue la Spezzi – sarà possibile ammirare le opere del fondatore del “Dendronaturalismo”, Giuseppe Rossi. L’inaugurazione dell’ esposizione “Rami cervelluti” è prevista per sabato 9 alle ore 16, con la presenza dell’autore che descriverà le opere e risponderà ad eventuali domande, mentre nella giornata di domenica le opere saranno esposte dalle 15 alle 20, sempre presso la Sala Consiliare del Comune di Stroncone. Nei suoi quadri la valorizzazione e la salvaguardia della natura trova espressione in tronchi centenari, millenari, di castagni ed olivi, attraverso una pittura attenta delle piante vetuste. Il pittore che ha esposto in molte città d’Italia e non solo, tra cui Roma, Padova, Mantova e Miami negli USA, ha ricevuto importanti riconoscimenti.

Arte ma non solo, presso la Sala Lettura del Comune di Stroncone nel pomeriggio di sabato dalle ore 18:00 si parlerà anche di “tradizione” e come tramandarla oggi, con il Professor Fausto Dominici del Liceo Classico “G. C. Tacito” di Terni.

L’associazione “I Pagliacci”, inoltre, intratterrà i più piccini con il laboratorio creativo ed espressivo “Un albero pieno di vita” dalle 16:00 di sabato presso la Sala del Circuito Museale.

Nella giornata di domenica invece sarà l’associazione “Banda Musicale di Stroncone 1858″ ad occuparsi dell’intrattenimento per gli appassionati di musica di tutte le età, con la scuola ed il museo della musica nel borgo (dalle 15 in Via Vici n°21), mentre dalle 15 alle 20 di domenica, appuntamento anche con il mercato dei produttori locali e con i tradizionali stand gastronomici nelle vie del paese di Stroncone, dove la Pro Loco e le diverse associazioni del comune, prepareranno i loro “piatti forti” in un itinerario di sapori finalizzato alla valorizzazione dei prodotti tipici locali e dell’olio nuovo, che chiaramente sarà il protagonista indiscusso della manifestazione”.