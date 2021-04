A Perugia affitti in calo nel 10%, oltre la media italiana. I monolocali trascinano il mercato al ribasso

Nel 2020 il prezzo degli affitti a Perugia è sceso mediamente del 10%, peggio del calo medio nazionale del 7,5%. La causa è da ricercarsi nel ribasso dei canoni dei monolocali crollati del 21%, record negativo italiano, come evidenziano i dati sul mercato nel capoluogo umbro elaborati da SoloAffitti, franchising immobiliare leader per l’affitto con oltre 300 punti in Italia. Il mercato delle locazioni ha sofferto l’impatto della pandemia in tutte le zone della città (canone medio passato in un anno da 404 a 362 euro), ma in semicentro e periferia la discesa è arrivata al -12% di media. Dalla zona di pregio (-23%) alla periferia (-20%) i monolocali hanno perso un quinto del loro valore d’affitto seguiti dai bilocali che se in zona di pregio hanno ceduto il 9% (da 440 euro a 400 in un anno), in centro, semicentro e periferia hanno ridotto il valore dei canoni rispettivamente del 15,13 e 12 per cento. In zona di pregio e in centro il prezzo dei trilocali è calato del 4 e del 10% attestandosi tra i 450 e i 500 euro mensili. Stesso ridimensionamento del prezzo dei trilocali anche in semicentro e periferia (-9%) dove però l’esborso mensile si ferma a massimo 430 euro. In controtendenza il trend relativo ai canoni dei quadrilocali cresciuti nel 2020 del 9% in zona di pregio (600 euro mensili) e del 4% in centro (550 euro mensili), mentre in semicentro e periferia tornano ad allinearsi con la tendenza generale del capoluogo: rispettivamente -4 e -8%.

META’ DEGLI INQUILINI SONO COPPIE SENZA FIGLI NELLA STESSA ABITAZIONE IN MEDIA 2 ANNI. A Perugia chi vive in affitto abita mediamente nella stessa abitazione per 24 mesi e nella metà dei casi gli inquilini sono coppie senza figli. Un quarto dei locatari in città (25%) vive invece da solo mentre le coppie con figli rappresentano il 20%. Solo il 5% condivide l’appartamento. Meno della metà degli inquilini (40%) considera l’abitazione di Perugia in affitto come quella principale, un dato al di sotto della media dei capoluoghi italiani (54%).

L’80% DEI CONTRATTI D’AFFITTO A PERUGIA È A CANONE CONCORDATO: Il contratto a canone concordato consente agli inquilini di pagare un prezzo d’affitto calmierato e ai proprietari di beneficiare di vantaggi fiscali come la cedolare secca al 10% e sconto IMU del 25%. Questa tipologia rappresenta l’80% dei contatti d’affitto a Perugia fra concordato 3+2 (70%) e concordato per studenti (10%). Il 20% utilizza invece un contratto libero 4+4, mentre nessuno fa ricorso a quello completamente libero.