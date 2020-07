A Castelluccio la natura dà spettacolo: ecco gli scatti della fioritura più bella

Less than a minute

E’ stata definita la fioritura più bella di sempre. A Castelluccio di Norcia la natura dà spettacolo e in questi giorni offre ai visitatori un gioco di colori mozzafiato. In certi scorci sembra addirittura di essere in un quadro di Monet, con i sui campi rossi e blu di papaveri e fiordaliso.

Il panorama toglie il respiro: il Pian Grande, tra i Monti Sibillini, è un maestoso arcobaleno. Migliaia i turisti lo scorso fine settimana, tantissimi anche ieri nonostante il tempo incerto. Poche le regole per rispettare la fioritura e poterla godere a pieno dall’inizio alla fine: vietato calpestare i fiori e nessun selfie distesi sul prato.

Ecco gli scatti più belli: