A 60 anni dall’ingresso delle donne in polizia, intitolato un parco a Emanuela Loi

TERNI – Nel 60° Anniversario dell’ingresso delle donne nella polizia di Stato, la questura di Terni, in collaborazione con l’Anps – Associazione Nazionale Polizia di Stato – ha voluto intitolare il parco di Viale Treno alla memoria di Emanuela Loi, l’agente di scorta al giudice Paolo Borsellino, uccisa con il giudice e gli altri quattro colleghi, nell’attentato mafioso del 19 luglio 1992.

La prima donna della polizia di Stato caduta in servizio è stata ricordata con una commovente cerimonia, alla quale hanno partecipato il fratello Marcello Loi e la nipote che porta il suo stesso nome.

Il questore Antonino Messineo ha ricevuto il vice capo della polizia, prefetto Alessandra Guidi, e le massime autorità civili e militari, tra cui il prefetto di Terni, Emilio Dario Sensi, e il sindaco, Leonardo Latini.

Numerosi i cittadini e i bambini delle scuole intervenuti, che da oggi in poi, tra una passeggiata e un gioco, avranno sicuramente un pensiero per questa giovane donna, simbolo di coraggio e di legalità.

La cerimonia, coordinata da Katia Grenga, dirigente della polizia stradale di Terni, è poi continuata alla Bibliomediateca comunale, dove è stata riassunta brevemente la storia di questi 60 anni delle donne in Polizia con immagini e filmati d’epoca, accompagnati dalle musiche della pianista ternana Cristiana Pegoraro; intensi e commoventi, gli interventi dei famosi attori ternani Stefano De Majo e Riccardo Leonelli.

In ricordo di questi 60 anni sono state simbolicamente premiate, con opere donate dall’artista Roberto Domiziani di Deruta, in rappresentanza di tutte le donne della polizia di Stato: Anna Maria Niglio prima donna a rivestire l’incarico di questore a Terni dal 1985 (presente la figlia Emanuela, anch’ella appartenente alla Polizia di Stato), Maria Grazia Betti, prima donna a rivestire l’incarico di direttore di un Istituto di formazione della Polizia di Stato (l’Istituto per Sovrintendenti di Spoleto negli anni ’90), Anna Maria Mancini e Simonetta Remediani le prime due donne poliziotto assegnate alla questura di Terni nel maggio 1987 e tuttora in servizio.

Al termine della cerimonia, il questore Antonino Messineo ha preso la parola per congedarsi dalla città di Terni e per presentare il dr. Roberto Massucci, che gli succederà come questore della provincia di Terni, a partire dal 16 dicembre.