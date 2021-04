A Terni ristoratori, bar, palestre e mondo dello spettacolo protestano: “Stop ai tributi”

TERNI – Imprenditori della ristorazione, dei bar, delle pasticcerie, di palestre e mondo dello spettacolo questa mattina sono scesi in piazza del popolo a Terni per protestare. Con la manifestazione hanno voluto portare all’attenzione del sindaco e del Comune le difficoltà che stanno attraversando in questo tempo di pandemia. Al primo cittadino hanno chiesto l’abolizione della Tari e lo stop all’occupazione di suolo pubblico per molti mesi.

Con le nuove regole e dopo mesi di stop – hanno detto – diventa difficile anche la riapertura. Gli esercenti hanno ricordato anche che in questi mesi i pagamenti sono andati avanti nonostante essi siamo rimasti fermi, pertanto ora chiedono un aiuto energico al Comune sul fronte dei tributi.