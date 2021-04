A Terni in un anno calo dei reati e giro di vite sulla droga. Bilancio per la festa della polizia e riconoscimenti

La polizia di Stato festeggia anche in Umbria l’anniversario del 169esimo anno dalla fondazione. Una ricorrenza condizionata anche quest’anno dall’emergenza sanitaria ma anche l’occasione per tirare le somme dell’attività 2020. Negli ultimi 12 mesi in Umbria si è assistito a una generale flessione dei reati.

Il video realizzato per il 169esimo anniversario della festa della Polizia di Terni

A Terni, in particolare, i reati denunciati sono stati 3397 contro i 4263 del 2019, a Terni e provincia 5248 contro i 6562 dell’anno prima. I reati contro il patrimonio sono stati 2372 contro i 3109; a Terni e provincia 3465 contro 4643 dell’anno scorso.

In calo anche i furti: 956 a Terni città, 1451 complessivi. La flessione più significativa è stata per quelli in appartamento con un -45%. Al contrario sono aumentate del 20% le truffe e le frodi informatiche: 648 a Terni, 938 complessive.

Diminuiscono le denunce per maltrattamenti in famiglia del 23%, e per atti persecutori del 14% ma sono aumentati i fogli di via obbligatorio che sono passati da 65 a 244.

Sul fronte della lotta allo spaccio di stupefacenti la stretta è stata importante con un +139% di arresti. Con il segno + anche le denunce e le segnalazioni alla prefettura di assuntori. Significativo l’incremento dei cannabinoidi sequestrati: oltre 110 chili contro i 12 dello scorso anno.

Nell’attività dell’ufficio immigrazione va segnalato il numero delle espulsione: 169 contro le 153 dell’anno prima.

Nel complesso sono state identificate 34894 persone (+3%) e controllate14.843 auto (+50%). Gli arresti sono stati 145 (+72%) e le denunce 895 (-21%).

Le celebrazioni della festa a Terni sono iniziate con la deposizione della corona al monumenti ai Caduti della polizia di Stato alla presenza del questore Bruno Failla e del prefetto Emilio Dario Sensi. Successivamente sono stati consegnati i riconoscimenti al personale che si è distinto in particolari operazioni. Di seguito l’elenco dei premiati e le motivazioni:

ENCOMIO SOLENNE CONCESSO A:

Vice Questore Aggiunto dott. Marco COLURCI

Ispettore Capo PENNACCHIOLI Gianluca

Vice Sovrintendente NARDONI Stefano

Assistente Capo Coordinatore MANTOVANI Gianluca

ENCOMIO CONCESSO A:

Sostituto Commissario Coordinatore PATERNI Roberto

Sovrintendente Capo TOMASSI Roberto

Assistente Capo Coordinatore ROCCETTI Roberto

Con la seguente motivazione: evidenziando elevate capacità professionali, spirito di iniziativa e non comune determinazione operativa, si distinguevano in una complessa operazione di polizia che si concludeva con l’arresto di tre pregiudicati responsabili di associazione per delinquere finalizzata alla realizzazione di furti seriali di automezzi industriali.









Alcuni momenti della cerimonia di premiazione

ENCOMIO SOLENNE CONCESSO A:

Sovrintendente Capo MENGHINI Marco

Sovrintendente QUATTRANNI Raffaele

Con la seguente motivazione: evidenziando spiccate capacità professionali e non comune determinazione operativa, espletavano un’attività di soccorso pubblico che consentiva di salvare la vita ad un motociclista che, a seguito di un sinistro stradale, aveva riportato gravissime lesioni.

ENCOMIO CONCESSO A:

Ispettore Superiore COLAIUDA Marcello

Con la seguente motivazione: evidenziando spiccate capacità professionali e notevole intuito investigativo, prendeva parte ad un’operazione di polizia giudiziaria che si concludeva con l’esecuzione di sei misure cautelari nei confronti di altrettanti soggetti ritenuti responsabili dei reati di associazione per delinquere finalizzata alla truffa ed all’esercizio abusivo della professione medica.

ENCOMIO CONCESSO A:

Assistente Capo BELLIONI Giorgio

Con la seguente motivazione: evidenziando spiccate qualità professionali, espletava un’attività di polizia giudiziaria che si concludeva con l’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di Cagliari, nei confronti di 6 persone facenti parte di un’associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti.

ENCOMIO CONCESSO A:

Vice Questore dott. Giuseppe TASCHETTI

Sovrintendente Capo LA TEGOLA Cristiano

Assistente Capo Coordinatore TRIOLO Simone

LODE CONCESSA A:

Ispettore Superiore BOZZA Gianluca

Con la seguente motivazione: evidenziando spiccate capacità professionali, prendevano parte ad un’attività di polizia giudiziaria che si concludeva con l’arresto, in flagranza, di 4 pericolosi pregiudicati responsabili di tentata rapina aggravata ai danni di un istituto di credito e sequestro di persona.

ENCOMIO CONCESSO A:

Assistente Capo PEZZATO Walter

Con la seguente motivazione: evidenziando spiccate qualità professionali, espletava un’operazione di polizia giudiziaria che si consentiva di liberare un autotrasportatore sequestrato a bordo del proprio veicolo al fine di rapinarlo del carico che trasportava.

LODE CONCESSA A:

Assistente Capo FIORETTI Giancarlo

Con la seguente motivazione: evidenziando capacità professionali ed impegno, espletava un’attività di polizia giudiziaria che si concludeva con il fermo di indiziato di delitto di un individuo per detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti.