Giornata contro la violenza sulle donne, a Terni le iniziative della polizia. Il bilancio delle denunce in un anno

TERNI – La Giornata internazionale contro la violenza sulle donne ha visto impegnata la polizia di Stato di Terni su vari fronti, nonostante le restrizioni dovute all’emergenza da Covid-19.

Una prima tappa, alle 9 a Palazzo Spada, dove il personale della questura ha incontrato l’amministrazione comunale di Terni, con gli assessori Cristiano Ceccotti, ai servizi sociali, e Elena Proietti, alle pari opportunità, e le associazioni locali a tutela delle donne, davanti alla panchina rossa simbolo della lotta ad ogni forma di violenza contro le donne, poi la delegazione si è spostata nella BCT, la biblioteca comunale, dove i ragazzi del Liceo Artistico “O. Metelli” hanno esposto delle opere sul tema “Mani creative contro la violenza sulle donne”.

Alle 12, l’incontro presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Santa Maria di Terni per rafforzare la collaborazione fra la Polizia di Stato e la struttura ospedaliera, una sinergia mai venuta meno, nonostante l’emergenza sanitaria, e cha ha visto sempre operativo il “Codice Rosa”, con il “Percorso Rosa”, con una sala dedicata, che – come riferito dal direttore sanitario Pasquale Chiarelli – “Non è stata toccata dalle esigenze organizzative del pronto soccorso covid” e dove viene dato anche un supporto psicologico e dove le donne vengono subito messe in contatto con il centro antiviolenza; “la procedura di pronto soccorso prevede anche particolare attenzione ai figli minori della vittima di violenza” ha aggiunto il Direttore Chiarelli che ha ribadito il costante contatto con le Forze dell’Ordine.

Nell’occasione, il questore Roberto Massucci ha sottolineato come “il tema della vicinanza, dell’esserci sempre, che ispira la polizia di Stato, sia magnificamente espresso nella fotografia delle poliziotte insieme ai sanitari”.

I NUMERI: La giornata di oggi è anche l’occasione per tracciare un bilancio sul fenomeno della violenza di genere nella provincia di Terni. Stando ai numeri forniti dalla polizia, da gennaio a settembre di quest’anno si sono quasi dimezzati gli atti persecutori passando da 40 dello scorso anno a 28, stabili invece i maltrattamenti contro familiari e conviventi (50 i casi in un anno) mentre calano le violenze sessuali che passano da 10 a 6.