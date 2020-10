Moto Gp, Danilo Petrucci vince il Gran Premio di Francia. Festa a Terni

TERNI – Il pilota ternano Danilo Petrucci vince il Gran Premio di Francia della Moto Gp.

Alla guida di una Ducati, con il tempo di 45’26″578, sulla pista di Le Mans, ha tagliato per primo il traguardo precedendo lo spagnolo Alex Marquez, terzo Pol Espargarò e quarto Andrea Dovizioso.

Terni fa festa. Appassionati, tifosi e sostenitori si sono dati appuntamento intorno per questa sera alle 22 nella zona di Maratta, davanti al Centro servizi di Ast, per accogliere nel miglior modo possibile il campione che, riporta in auge il motociclismo ternano dopo Libero Liberati e Paolo Pileri.