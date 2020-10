Coronavirus: 19 nuovi casi su 421 tamponi. A Gualdo Tadino scatta l’obbligo della mascherina all’aperto

Sono 19 i nuovi positivi al coronavirus accertati in Umbria nell’ultimo giorno. Un calo, rispetto ai 72 di ieri, giustificato anche dal numero decisamente più contenuti di tamponi processati nella giornata di ieri: solo 421.

E’ quanto emerge dai dati della Regione aggiornati a questa mattina. Il numero degli attuali positivi, a fronte di 8 nuove guarigioni è di 711.

Cresce di una unità il numero dei ricoveri passati da 46 a 47, tra i quali c’è un incremento anche dei malati in terapia intensiva: attualmente sono 5 contro i 4 di ieri.

Rimangono 86 i decessi.

Intanto a Gualdo Tadino il sindaco Massimiliano Presciutti oggi ha emesso un’ordinanza con la quale rende obbligatoria la mascherina all’aperto. Il provvedimento si è reso necessario dopo aver “constatato l’aumento dei contagi nel territorio comunale e ritenuto di dover adottare misure di natura precauzionale tese a prevenire una possibile potenziale trasmissione del Covid19”.

L’ordinanza ha “decorrenza immediata”. Prevede che “su tutto il territorio comunale di Gualdo Tadino è fatto obbligo a tutti i cittadini, ogniqualvolta ci si rechino fuori dall’abitazione, di adottare tutte le misure precauzionali consentite e adeguate a proteggere sé stesso e gli altri dal contagio, utilizzando una mascherina”.

“In ogni attività sociale esterna – sottolinea l’ordinanza – deve comunque essere mantenuta la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Durante lo svolgimento dell’attività sportiva e motoria, nei limiti del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale prevista dalla vigente normativa in materia e svolta non in gruppo, non si applica quanto previsto dalla presente ordinanza relativamente all’utilizzo obbligatorio di mascherine o altro per la copertura di naso e bocca”