Umbria in diretta

TERNI – Il compartimento polfer per le Marche, l’Umbria e l’Abruzzo, su disposizione del servizio polizia ferroviaria del dipartimento di pubblica sicurezza, ha intensificato e coordinato nell’ambito della propria giurisdizione, servizi straordinari preventivi/repressivi, mirati in particolare ad arginare impropri ed anomali comportamenti in ambito ferroviario.

Le statistiche, infatti, nonostante la continua attività preventiva degli operatori di polizia, continuano a far registrare investimenti mortali, indebiti attraversamenti dei binari, presenza di persone sulla sede ferroviaria o oltre la linea gialla nonché salita o discesa di viaggiatori da convogli in movimento.

Nella giornata di ieri sono stati impiegati 91 operatori della specialità, nei numeri, sono state identificate 323 persone e controllati 43 scali ferroviari controllati.

Nella sola provincia di Terni, il locale posto i polfer, in collaborazione con quello di Orvieto, hanno, hanno identificato 39 persone e controllato 4 stazioni ferroviarie prive del presidio fisso di polizia ferroviaria.