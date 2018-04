1° Maggio, a Terni gli “Stati generali del lavoro”

TERNI – Il Primo Maggio, alle 9:30, in occasione della Festa del Lavoro la sala XX Settembre della Bibliomediateca di Terni ospiterà gli “Stati generali del lavoro”. Un’iniziativa promossa da Cgil e Cisl nel corso della quale saranno presentate alla città le proposte del sindacato in materia di salute, sicurezza, appalti, ambiente, lavoro e welfare, sviluppate in un documento congiunto che sarà illustrato e distribuito nel corso dell’iniziativa.

È inoltre previsto un forum con alcuni giornalisti che discuteranno delle proposte sindacali insieme ai segretari generali delle due organizzazioni.

“Come sindacato confederale – si legge in una nota congiunta – sentiamo l’esigenza di provare a dare un contributo fattivo nel tentativo di far uscire dalla crisi il nostro territorio, martoriato dal combinato disposto della crisi economica in atto, dalla quale l’uscita è quanto meno timida, e di quella politica in cui è piombato il comune capoluogo di provincia”.

“Ci troviamo – proseguono le organizzazioni sindacali – nel tempo in cui occorre gestire le risorse che proverranno dal riconoscimento dell’Area di crisi complessa da parte del Governo nazionale, ma anche dalla Regione, e di certo non aiuta l’incertezza che ci fornisce il quadro politica nazionale, in una stagione dove c’è stata di fatto una regressione dei diritti e una svalutazione del lavoro, sempre più frammentato, impoverito e precarizzato”.

“Le recenti novità introdotte nella legge di stabilità 2018 – si legge ancora – non cambiano il segno negativo delle riforme fatte in tema di lavoro e ammortizzatori sociali, ma si apre una lieve controtendenza che prende atto di un fallimento allargando qualche tutela”.